Antimafia: M5s contro libertà di stampa, solidarietà a giornalisti

“Ancor più vergognoso dell’intreccio tra Scarpinato e Natoli, con annesse volgarità riferite ai familiari di Paolo Borsellino, rivelate dall’inchiesta del quotidiano Il Tempo, è il trattamento riservato ai giornalisti di quel quotidiano, oltre a quelli de Il Giornale e di Libero, oggetto di gravissime accuse da parte dei capigruppo del Movimento 5 stelle.

Dato il loro costante uso strumentale della Costituzione, forse dimenticano che la libertà di stampa vale anche per chi riporta notizie per loro scomode. Piuttosto, il senatore Roberto Scarpinato faccia chiarezza su quanto sta emergendo dal lavoro della commissione Antimafia sull’inchiesta Mafia e Appalti. Ai giornalisti ed alle redazioni dei quotidiani citati giunga la piena solidarietà dei senatori di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.