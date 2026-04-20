Antimafia: M5s contro libertà di stampa, solidarietà a giornalisti

“Ancor più vergognoso dell’intreccio tra Scarpinato e Natoli, con annesse volgarità riferite ai familiari di Paolo Borsellino, rivelate dall’inchiesta del quotidiano Il Tempo, è il trattamento riservato ai giornalisti di quel quotidiano, oltre a quelli de Il Giornale e di Libero, oggetto di gravissime accuse da parte dei capigruppo del Movimento 5 stelle.
Dato il loro costante uso strumentale della Costituzione, forse dimenticano che la libertà di stampa vale anche per chi riporta notizie per loro scomode. Piuttosto, il senatore Roberto Scarpinato faccia chiarezza su quanto sta emergendo dal lavoro della commissione Antimafia sull’inchiesta Mafia e Appalti. Ai giornalisti ed alle redazioni dei quotidiani citati giunga la piena solidarietà dei senatori di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
“Solidarietà ai giornalisti de Il Tempo, de Il Giornale e di Libero letteralmente messi all’indice dai capigruppo del M5s, quelli che vanno in piazza invocando la libertà di stampa e poi lanciano editti contro i giornalisti che non la pensano come loro. Per loro la stampa è libera di scrivere ma soltanto quello che decide il M5s. A ruoli invertiti assisteremo a girotondi e manifestazioni per denunciare l’attentato alla democrazia. Per fortuna c’è la Costituzione a tutelare la libertà di stampa e gli italiani ad impedire che questa gente vada al governo a compiere epurazioni e censure”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.