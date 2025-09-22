Antimafia: solidarietà a Colosimo, dichiarazioni Scarpinato inquietanti

“Solidarietà a Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, che in alcune conversazioni di Roberto Scarpinato con il suo collega pm Gioacchino Natoli, l’avrebbe minacciata di ‘seppellirla sotto una montagna di documenti’. Siamo certi che Chiara non si farà intimidire da queste ignobili e inquietanti affermazioni e fermare nell’ottimo lavoro che sta svolgendo per riportare verità su pagine controverse della nostra storia recente. Tutto ciò però conferma quanto da tempo Fratelli d’Italia denuncia, e cioè l’esistenza di un conflitto di interessi in seno alla Commissione. Infatti, queste dichiarazioni farebbero parte di alcune conversazioni intercorse tra lo stesso Scarpinato, ex magistrato ed attualmente senatore 5Stelle e componente della Commissione Antimafia, con il suo collega Natoli riguardo la convocazione di quest’ultimo davanti all’Antimafia per riferire sul dossier ‘Mafia e appalti’ e il delitto Borsellino. Secondo quanto ricostruito dai giornali Scarpinato avrebbe anticipato le domande a Natoli, suggerendogli anche quale posizione tenere. E’ evidente che va fatta subito chiarezza. Giuseppe Conte non ha nulla da dire dopo la pubblicazione di queste conversazioni?”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Nel grande circo mediatico che gira intorno al M5S, ci mancava solo l’ex magistrato Scarpinato che assolve l’on. Scarpinato con sentenza inappellabile. Se non fosse una tragica constatazione, questa sua ricostruzione sarebbe l’emblema perfetto dell’arroganza che ha animato la sua azione politica in questi anni. I suoi ‘fatti autentici’ sono stati smentiti puntualmente dalle sentenze, e concordare con l’audito la strategia da seguire, è prassi comune di chi ha qualcosa da nascondere.

Nulla di nuovo da chi ha provato, sin dal primo momento, a perseguire la strada della delegittimazione per attaccare il presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, colpevole di non essersi piegata a una narrazione stantia e di parte, utilizzata in tutti i modi possibili dalla sinistra allargata per attaccare gli avversari politici. Parafrasando un vecchio motto (sicuramente non riconducibile al nostro pensiero) e le nuove tecniche lessicali grilline mi verrebbe da dire che: ‘Una verità vi seppellirà'”, aggiunge senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi, componente della Commissione parlamentare Antimafia e vicepresidente del gruppo.