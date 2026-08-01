Antimafia: vendita immobile a imprenditore vicino a Cosa nostra, Scarpinato chiarisca

“Siamo dinanzi a una circostanza che non può restare nel dubbio e Scarpinato devo risponderne. E rinnoviamo la richiesta di dimissioni affinché sia fatta chiarezza sul dossier Mafia e Appalti che per la procura di Caltanissetta è stato centrale nell’omicidio del giudice Borsellino. Un passaggio che riteniamo fondamentale per proteggere la credibilità delle istituzioni”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi, componente della commissione Antimafia.