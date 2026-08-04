Antisemitismo: assalto a giovani ebrei italiani in Bulgaria grave e raccapricciante

“Esprimo la mia più profonda solidarietà ai giovani ebrei italiani e ai loro educatori, vittime di una vile e intollerabile aggressione antisemita avvenuta a Sofia. Le immagini a cui abbiamo assistito sono agghiaccianti e rappresentano un’offesa ai valori fondanti della nostra civiltà. Nessun giovane deve essere costretto a provare paura o a subire violenza a causa della propria fede o della propria identità, tanto meno nel cuore dell’Europa. L’antisemitismo è un cancro che rialza ciclicamente la testa e contro il quale non sono ammesse ambiguità, silenzi o minimizzazioni: va combattuto con ogni mezzo e con assoluta fermezza.

Per questo mi auguro che tutti vogliano condannare quanto accaduto in maniera unanime e senza alcuna ambiguità questa aggressione. Ora le autorità bulgare facciano immediata chiarezza sull’aggressione e assicurino al più presto alla giustizia i responsabili di questa vergognosa aggressione. Da parte del governo italiano e di Fratelli d’Italia l’attenzione resta massima: non arretreremo di un millimetro nella difesa della libertà e della sicurezza delle comunità ebraiche”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.