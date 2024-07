Antisemitismo: bene annullamento conferenza stampa, FdI aveva ragione nel condannare evento

“Apprendiamo con favore la sospensione della conferenza stampa sulla Palestina, prevista per domani alla Camera dei deputati. L’annullamento conferma che Fratelli d’Italia aveva ragione nel denunciare quell’evento, che nulla aveva a che fare con la pace, rappresentando invece l’ennesima occasione per riproporre tesi antisemite ed antiebraiche che a sinistra dal 7 ottobre hanno trovato sempre più spazio. Resta però il silenzio di Elly Schlein e Giuseppe Conte riguardo tutta la vicenda. Nessuna presa di distanze, né condanna per il fatto che esponenti dei loro partiti fossero al fianco di chi come Quatrano ha rivolto offese verso la senatrice a vita Liliana Segre, oppure di chi come Shawan Jabarin è direttore generale di Al-Haq, organizzazione parallela al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (Fplp), classificata come organizzazione terroristica da Stati Uniti, Canada e Unione Europea. Non pensino Conte e Schlein che l’annullamento abbia risolto qualsiasi problema. Il loro silenzio continuerà a pesare”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.