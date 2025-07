Antisemitismo: ebrei aggrediti in Autogrill fatto inquietante

“Ci auguriamo che la dinamica che emerge da un video diffuso in queste ore venga smentita, perché altrimenti si tratterebbe di un fatto gravissimo e inquietante: un uomo e suo figlio di 6 anni insultati e presi a botte in Autogrill, a Lainate in provincia di Milano, per il solo fatto di indossare la kippah. Cacciare gli ebrei dai luoghi pubblici, come pare essere avvenuto, è razzismo puro e pericolosissimo e non ha nulla a che vedere con le critiche a Netanyahu o con la solidarietà con i civili nella striscia di Gaza.

Confondere i governi con i popoli è un errore, ma linciare le persone in base al credo religioso è un orrore. Solidarietà a tutte le persone di religione ebraica che risiedono o transitano in Italia e devono poter continuare a sentirsi liberi e al sicuro, senza nascondere il proprio credo religioso. E questo a prescindere dalle azioni compiute da Israele nella atroce guerra scoppiata con gli attentati di Hamas del 7 ottobre”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Rivolgo la mia totale e sentita vicinanza al povero papà ebreo e al suo bambino per essere stati insultati e malmenati da un gruppo di persone che gli hanno urlato ‘Palestina libera’. Ogni settimana a Milano ci sono cortei e sfilate pro-Hamas, dove ad essere presi di mira sono sempre e soltanto gli ebrei e l’intera Comunità ebraica milanese. Prendo atto, amaramente, che questo pesante clima d’odio si è diffuso non sono a Milano ma in tutta la sua area metropolitana”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato.