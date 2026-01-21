Antisemitismo: presentato ddl per contrasto e prevenzione

“Fratelli d’Italia ha depositato una proposta di legge per rafforzare l’impegno sulla prevenzione e il contrasto all’antisemitismo. Si tratta di una risposta concreta e necessaria ai crescenti episodi di antisemitismo che si sono purtroppo registrati in Italia, anche con attacchi inaccettabili alle comunità ebraiche e ai loro esponenti.

È una proposta ben articolata che si pone, tra gli altri, l’obiettivo di dare sistematicità normativa alla Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo, che il governo Meloni ha di recente aggiornato e che è prevista dalla risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017. Intendiamo, inoltre, consolidare la figura del Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo e del Gruppo tecnico di lavoro, che è istituito a Palazzo Chigi e che coinvolge esponenti delle istituzioni, del mondo ebraico, della società, della scuola, dell’università e dell’informazione. È il nostro contributo al lavoro che la Commissione Affari costituzionali del Senato sta portando avanti in queste settimane per arrivare ad un testo condiviso ed efficace.

Siamo soddisfatti della decisione presa oggi in Commissione di adottare un testo base in coincidenza del 27 gennaio, Giornata della Memoria. È una scelta che Fratelli d’Italia e la maggioranza hanno sostenuto con convinzione, per garantire tempi rapidi e certi al percorso parlamentare. Spiace registrare il voto contrario delle opposizioni, che ancora una volta scelgono la strada dell’ostruzionismo anche su temi che dovrebbero unire tutte le forze politiche”. Lo dichiarano i senatori di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, Ester Mieli, Andrea de Priamo, Costanzo della Porta e Michele Barcaiuolo, con il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan.