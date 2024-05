Asili nido: grazie a Governo sostegno concreto a famiglie con figli

“Più asili nido significa sostegno concreto alle famiglie che decidono di avere figli, ossia il futuro per questa Nazione. Il Governo Meloni, smentendo ancora una volta tutte le illazioni della sinistra, ha messo in atto un investimento senza precedenti: 734.9 milioni di euro destinati ai Comuni per attivare nuovi posti in asili nido esistenti o per realizzare o riconvertire allo scopo nuove strutture. Significativa anche la scelta di investire su tutti i Comuni, anche quelli più piccoli, la vera ossatura dell’Italia: in questo modo, fornendo i giusti servizi, si incentivano i giovani a restare o a tornare nei propri Comuni d’origine, una tendenza già in atto nella nostra Nazione e che questo Governo ha saputo egregiamente intercettare. La firma del decreto del ministero guidato da Giuseppe Valditara, smonta infine un’altra fake news della sinistra: il governo Meloni non solo non ha perso un euro dei fondi del Pnrr ma, dialogando in modo costruttivo con l’Unione Europea, ha apportato delle modifiche che permettono di utilizzare più fondi laddove ce ne è più bisogno, trovando altre fonti di finanziamento per tutti quei progetti che rischiavano di rimanere incompiuto nei tempi previsti dalla normativa europea”.

Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.