Asili nido: nuovi fondi segnale attenzione governo per le famiglie

“La scuola si conferma essere una delle priorità del governo Meloni, come dimostra il decreto firmato oggi dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con cui si stanziano ulteriori 40 milioni di euro per migliorare l’offerta educativa per la prima infanzia e sostenere concretamente famiglie e donne che lavorano. Il provvedimento, in perfetta sintonia con una visione che punta a valorizzare in prospettiva il futuro del nostro Paese, si propone di investire negli asili nido e in generale nell’educazione dei più piccoli, garantendo anche, a prescindere dal loro territorio di residenza, una maggiore uniformità dell’offerta formativa”. Lo dichiara il deputato Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera.

“Apprezzo e ritengo significativo che più della metà delle risorse previste dal provvedimento siano destinate al Mezzogiorno, così da colmare i divari esistenti e uniformare l’offerta dei servizi per l’infanzia su tutto il territorio nazionale.

La presenza degli asili nido è sempre più un’esigenza per i genitori e la frequenza degli stessi favorisce la crescita e lo sviluppo dei bambini.

Mi auguro che i Comuni sappiano sfruttare al meglio le procedure semplificate previste dal Pnrr per l’edilizia scolastica e non si lascino sfuggire questa opportunità. E’ un’occasione irrinunciabile per mettere il nostro Paese al passo con l’Europa”, afferma il deputato FdI Maddalena Morgante, responsabile nazionale dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili FdI.