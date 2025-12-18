Askatasuna: sgombero atteso da anni, Stato ripristina legalità

“Con lo sgombero del centro sociale torinese Askatasuna, il Governo ripristina finalmente legalità e sicurezza nella città. Viene così smantellata una sacca di violenza e illegalità che per troppi anni è stata tollerata e coccolata dalla sinistra e che nel corso degli anni si è resa protagonista di numerosi episodi criminali, come i gravissimi attacchi alle forze dell’ordine avvenuti durante le manifestazioni Pro Pal o gli assalti alle sedi de La Stampa, delle Ogr e della Leonardo dei mesi scorsi. Il messaggio è chiaro: con il governo Meloni non c’è e non ci sarà più spazio per chi fa delle proprie battaglie ideologiche un mero strumento per devastare le nostre città e diffondere disordini”. Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia.

“L’intervento di questa mattina da parte delle forze dell’ordine nello stabile abusivamente occupato da Askatasuna, non per un mero controllo ma per liberare la struttura da una violenta e inaccettabile occupazione, é la conferma che con il governo Meloni e Fratelli d’Italia la sicurezza è una priorità. Al ministro dell’Interno Piantedosi, al Capo della Polizia Pisani e alla Procura della Repubblica di Torino desidero esprimere il ringraziamento e il plauso per questa operazione, peraltro significativa, in una città come Torino segnata recentemente dal vergognoso assalto alla redazione de La Stampa da parte proprio di attivisti dei centri sociali vicini al mondo pro-Pal. É finita la stagione dell’accondiscendenza e degli ammiccamenti ai violenti, con noi lo Stato è tornato a fare lo Stato. La legalità è di nuovo un valore da rispettare. Lo avevamo promesso agli italiani e lo stiamo realizzando in Parlamento con provvedimenti che puntano, dopo il lassismo dei governi di sinistra, a ristabilire il rispetto delle leggi”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Grazie al ministro Piantedosi e al governo Meloni, i professionisti della violenza non avranno più il loro covo che qualcuno voleva addirittura sanare. Le luci accese ogni notte e il continuo attivismo da noi denunciato ancora due giorni fa erano la prova di una beffa oltre al danno già arrecato con i continui assalti e aggressioni. Siamo orgogliosi di essere andati fino in fondo senza farci intimorire e cedere al racconto della sinistra, in primis del Sindaco di Torino. Andiamo e andremo avanti su questa strada”, aggiunge Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.