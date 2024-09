Bonus famiglia: da Pd pura follia

“Le follie della sinistra non hanno mai fine. Il Pd, con Zingaretti, decide di sostenere l’assurda pretesa della Ue di riconoscere l’assegno unico anche agli stranieri con i figli nel Paese di origine o comunque all’estero. Questo vorrebbe dire innescare un meccanismo non controllabile, dalla spesa insostenibile, che peraltro costituirebbe un ingiusto fattore di attrazione per i migranti. Giù le mani dall’assegno unico, non lasceremo trionfare le follie di una sinistra ideologizzata sempre nemica della famiglia, specie se italiana. E’ finito il tempo dei provvedimenti che prevedono uno sperpero incontrollato di soldi. Con il governo Meloni serietà e senso di responsabilità per il bene dell’Italia”.

Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.