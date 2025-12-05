Atreju al via: nove giorni fra politica e villaggio di Natale

Gli appuntamenti di domani, sabato 6 dicembre. Il programma completo>> https://www.atreju.org/programma/

Prende il via domani, sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. Il taglio del nastro è previsto per le ore 15, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna e l’inizio delle trasmissioni di “Radio l’Italia chiamò”. Alle ore 16 i saluti istituzionali alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alle 16.45 presentazione dei libri “Belle ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo” di Barbara Saltamartini e “Quel che resta del femminismo” di Anna Paola Concia. Alle 17.30 l’assemblea dei consiglieri e degli assessori regionali di Fratelli d’Italia, mentre alle 18.30 (caffè letterario) la presentazione del libro “Iubilaeum nostrum. Il Giubileo dei Due Papi” di Daniele Sabatini, con Gianfranco Rotondi.

Per nove giorni i giardini di Castel Sant’Angelo si trasformeranno in un’arena di confronto: tanta politica con i dibattiti sui temi d’attualità, ma anche un villaggio di Natale formato famiglia. Mercatini, volontariato e un’area ludica per bambini. Ospiti internazionali come il Presidente dell’Anp Abu Mazen e Rom Braslavski, israeliano rapito da Hamas e rimasto ostaggio per oltre due anni. Interviste, dibattiti, presentazioni: ci saranno gli esponenti di governo ma anche tutti i partiti di opposizione, con i loro leader. E poi spettacolo e sport, con la partecipazione, fra gli altri, di Carlo Conti, Mara Venier, Ezio Greggio, Raoul Bova. La chiusura, come da tradizione, sarà domenica 14 con l’intervento di Giorgia Meloni.

INFO PER LA STAMPA

In occasione dell’inaugurazione di sabato 6 dicembre l’apertura del desk per ritirare gli accrediti sarà alle ore 14.

MODALITA’ DI ACCREDITO

I giornalisti, operatori e tecnici che intendono partecipare ad Atreju 2025 dovranno inviare una richiesta di accredito all’indirizzo e-mail accrediti.fdi@gmail.com, indicando nome, cognome, testata, recapito cellulare e allegando fotocopia del tesserino professionale o di un documento d’identità. Gli accrediti si intendono tutti validi per l’intera durata della manifestazione.