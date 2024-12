Atreju al via: politica e un villaggio di Natale da 5000 metri quadri

“Ha preso il via con l’accensione dell’albero di Natale e l’animazione del presepe vivente “Atreju 2024 – La via italiana”. Un villaggio di Natale di 5000 metri quadri con una mega pista di pattinaggio su ghiaccio e 40 casette fra cibo, volontariato, libri.

Il confronto ad Atreju è iniziato con un dibattito fra Fausto Bertinotti, Paolo Bonolis e Pietrangelo Buttafuoco. Saranno 378 gli ospiti e 500 gli interventi previsti fino a domenica 15 dicembre, giornata in cui sarà il leader di Fratelli d’Italia, del partito dei Conservatori europei e Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chiudere la manifestazione.

In vista dell’inaugurazione completa della festa, prevista per giovedì 12 dicembre, il villaggio scalderà i motori con la politica, ma anche con la presentazione di libri e grazie ai pannelli delle mostre fra storia e ironia”. Così in una nota Fratelli d’Italia.

https://www.atreju.org/programma/