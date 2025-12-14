Atreju: edizione da record, oltre 100 mila presenze

105 mila presenze, 144 ore di dibattiti fra le sale e la radio, con 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Sono le cifre dell’edizione 2025 di Atreju “Sei diventata forte”, che ha chiuso oggi i battenti ai giardini di Castel Sant’Angelo di Roma con l’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“È l’edizione di Atreju più partecipata di sempre – sottolinea il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, – la nostra festa è cresciuta di pari passo con il successo di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. Politica, cultura, divertimento hanno fatto sì che il villaggio di Natale di Atreju fosse frequentato da militanti e simpatizzanti, ma molto più semplicemente da tanta gente comune. Un ringraziamento particolare va all’impagabile lavoro dei ragazzi di Gioventù nazionale, senza i quali questa festa non potrebbe esistere, e alle associazioni di volontariato che hanno animato il nostro mercatino solidale. Da domani ci metteremo al lavoro per iniziare ad organizzare l’edizione di Atreju del 2026”.