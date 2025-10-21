Auto: in Ue su blocco diesel e benzina prevale linea governo Meloni

“Le parole di Ursula von der Leyen in merito alla revisione dello stop alle auto a diesel e benzina nel 2035 all’uso dei biocarburanti vanno nella direzione giusta e accolgono la proposta italiana. Il governo Meloni da anni si batte infatti per coniugare rispetto ambientale col buonsenso affinchè non si inneschi una crisi aziendale del settore dell’automotive. Le richieste erano infatti già contenute nel non paper sull’automotive trasmesso alla Commissione europea dall’Italia insieme ad altri Stati membri, e poi riproposte recentemente nel documento congiunto con la Germania, firmato dai ministri Urso e Reiche e inviato a Bruxelles. Finalmente prevale la ragione e la linea italiana”. Lo dichiara Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia.