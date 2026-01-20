Auto: rottamazione veicoli in fermo, sì unanime a proposta Fdi

“La rottamazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo è finalmente legge. Il Senato ha approvato, dopo il passaggio già avvenuto alla Camera a marzo 2025, la proposta di legge di FdI a mia prima firma. Ringrazio i capigruppo di Camera e Senato, il governo e il parlamento per l’approvazione di un provvedimento – passato all’unanimità – fortemente voluto dal gruppo di Fratelli d’Italia. Evidentemente una proposta di buon senso, che dà risposte concrete ad un tema comune a tutti i territori e sentito da amministratori e cittadini, che non grava sugli enti locali e non concede benefici di legge, proprio per evitare furberie.

Con questa norma, rimediamo ad un problema di legalità e sicurezza, ad un immobilismo che costituiva un paradosso legislativo. Un provvedimento quindi concreto, che porrà fine alla presenza, si stimano al 2025, di 1 – 1.5 milioni di veicoli o carcasse abbandonate, frutto del confronto costruttivo tra tutte le forze politiche e che dimostra che quando si affrontano temi concreti con serietà si possono ottenere risultati importanti per il Paese”. Lo dichiara Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia e componente commissione Trasporti.