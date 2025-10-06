Facebook-f Youtube
Automotive: bene lettera Italia-Germania, Ue superi approccio ideologico

“Ancora una volta, il ministro Urso ha dimostrato di saper proiettare l’Italia al centro delle decisioni europee strategiche. L’iniziativa congiunta con la Germania sull’automotive invia un messaggio chiaro e autorevole: l’Europa deve superare approcci ideologici e guidare la transizione ecologica con pragmatismo, valorizzando produzione, innovazione e lavoro. Questa iniziativa segna una vera svolta: l’Italia non si limita a partecipare, ma guida un fronte europeo in grado di fissare regole chiare e tempi realistici, proteggere i settori strategici e proiettare il nostro sistema industriale verso un futuro di leadership e opportunità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, capogruppo FdI in commissione Industria a Palazzo Madama.
“L’iniziativa del ministro Urso segna un passaggio politico e industriale di grande rilievo. Con la lettera congiunta inviata alla Commissione insieme alla Germania, l’Italia dimostra di saper esercitare una leadership autorevole e pragmatica in Europa, riportando il dibattito sulla transizione dell’automotive su binari di realismo e responsabilità. Per troppo tempo la Commissione ha imposto scelte calate dall’alto, prive di una valutazione concreta degli impatti sociali, occupazionali e produttivi. Oggi, grazie alla determinazione del governo italiano, si apre una nuova fase: Roma e Berlino parlano con una sola voce per difendere la competitività della nostra industria e dei lavoratori che la sostengono”, afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.

