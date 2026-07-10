Automotive: dati Istat confermano aumento produzione

“I dati diffusi oggi dall’Istat confermano i segnali di ripresa del comparto automotive italiano. L’aumento del 27,8% della produzione di autoveicoli a maggio e del 25,6% nei primi cinque mesi dell’anno dimostra che, quando si sostiene concretamente la filiera, le imprese rispondono e tornano a crescere. Questo risultato è anche frutto del lavoro portato avanti dal ministro Urso, che fin dall’inizio della legislatura ha rimesso l’automotive al centro della politica industriale del Governo.

Il confronto costante con tutta la filiera attraverso i Tavoli automotive al Ministero, il prossimo dei quali è convocato per il 15 luglio, testimonia la volontà di accompagnare il settore con una strategia chiara e di lungo periodo. A questo si affianca il Fondo Automotive da oltre 1,3 miliardi di euro, uno strumento fondamentale per sostenere investimenti, innovazione, riconversione produttiva e competitività. L’Italia sta rafforzando una filiera strategica e, anche grazie al lavoro del Governo, sta contribuendo a dettare la linea in Europa sulle politiche per il settore, restituendo al nostro Paese il ruolo da protagonista che merita”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti.