Autonomia: Fontana difenda parlamentari che hanno subito messa all’indice

“Chiediamo al Presidente della Camera di difendere i parlamentari che sono stati messi all’indice per aver votato l’autonomia, la loro libertà di esprimersi senza pressioni esterne. Ciò che è avvenuto nell’ultima settimana e’ grave. Si sono verificati, infatti, nel chiacchiericcio dei social network, una serie di episodi spiacevoli in cui venivano fatti gli elenchi dei deputati della maggioranza che avevano votato a favore della riforma. Questa modalità e’ stata ripresa addirittura da un governatore che, sotto l’effige della propria Regione, ha fatto l’elenco- quasi fosse una lista di proscrizione- condannando ogni singolo parlamentare di questa maggioranza che aveva valutato difformemente rispetto al suo pensiero.

Questo modus operandi nulla ha a che vedere con la contestazione nel merito delle posizioni, ma è un modo volgare e violento per andare oltre le prerogative del singolo parlamentare e dei diritti di voto ed espressione. Fratelli d’Italia si batte per impedire questa deriva e non si fa intimorire”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, in riferimento alla richiesta al presidente Fontana sollevata oggi alla Camera.