Autonomia: riforma rende regioni responsabili e moderne

“Lo schema di intesa preliminare per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari é un patto di fiducia tra lo Stato e Regioni, è un atto di coraggio politico ed amministrativo che rappresenta la transizione da un centralismo burocratico e spesso paralizzante ad un federalismo maturo, moderno, sostenibile. Basterebbe guardare i numeri della Lombardia, ad esempio . Una Regione che vanta un residuo fiscale monumentale producendo da sola il 22 per cento del Pil nazionale, decine di miliardi di euro che ogni anno i cittadini lombardi versano allo Stato centrale e che non tornano sul territorio, siamo la locomotiva di questa Nazione.

Idem per la sanità, i cittadini di tutta Italia scelgono la Lombardia per le loro cure, ma non è possibile assumere il personale sufficiente per abbattere le liste d’attesa. Con l’autonomia questo sarebbe possibile. Ciò che viene introdotto é il principio della responsabilità finanziaria, contro l’assistenzialismo dei decenni passati. Un’ intesa che rispetta perfettamente tutte le garanzie costituzionali e un atto di libertà e giustizia che renderà le nostre regioni moderne, aprendo una nuova stagione politica”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Renato Ancorotti.