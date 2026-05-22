Autotrasporto: governo evita sciopero, 300 milioni per il comparto

“Grazie al presidente Meloni l’annunciato sciopero degli autotrasportatori è stato revocato. A questo si aggiunge la proroga fino all’8 giugno del taglio delle accise. Queste nuove misure varate oggi dal Consiglio dei ministri, che seguono quelle varate nelle scorse settimane, testimoniano con i fatti quanto il tema del caro energia, la difesa delle famiglie e delle imprese siano una priorità per il governo Meloni.
Finora erano 6 miliardi e mezzo le risorse stanziate, a cui adesso vanno aggiunte quelle della proroga del taglio delle accise e i 300 milioni di crediti d’imposta agli autotrasportatori. Un impegno importante che parte dalla consapevolezza che la crisi energetica che si è aperta con la guerra in Iran impone di agire e di mettere in sicurezza i redditi delle famiglie e gli investimenti delle imprese. Anche per questo il presidente Meloni ha sollecitato con una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, a considerare le spese anticrisi energetica al di fuori del patto di Stabilità. In una situazione così eccezionale è impensabile che l’Europa rimanga alla finestra”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.