Bagnoli: firmato programma rilancio, il governo c’è

“La presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Napoli per la firma del protocollo d’intesa su Bagnoli, segna una data storica per il Sud e tutta l’Italia. Il governo stanzia un miliardo e 218 milioni di euro per portare avanti l’operazione di bonifica e rigenerazione urbana più grande d’Europa. Bagnoli cambia volto sotto tutti i punti di vista: da simbolo di sprechi e inefficienza, di chiacchiere e fallimenti durati 30 anni, diventa l’immagine della concretezza dell’azione di governo di Fratelli d’Italia. Siamo di fronte a una svolta che consentirà di recuperare e valorizzare un patrimonio paesaggistico unico al mondo. Uno step di straordinaria importanza per lo sviluppo di Napoli, della Campania e di tutto il Sud, e quindi della intera Nazione”. È quanto dichiara l’on. Michele Schiano di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fdi a Napoli.

“Insieme a lei, il ministro Raffaele Fitto ed il sindaco di Napoli Manfredi, che di questo accordo è stato uno dei maggiori promotori e sostenitori: un esempio di come la filiera istituzionale funzioni bene quando, al di là degli schieramenti di appartenenza, l’interesse della comunità che si rappresenta viene prima dei posizionamenti e delle contrapposizioni. Con la firma di oggi, dunque, si è restituita dignità ad un territorio che ne aveva davvero bisogno. Invece di urlare allo scandalo politico, De Luca prenda esempio. E ricordi: se lui non si muoverà per la firma di un accordo complessivo sui fondi di coesione, il governo Meloni comunque non lascerà soli i territori campani, che hanno necessità di opere e di infrastrutture”, aggiunge Gimmi Cangiano, deputato Campano di Fratelli d’Italia.

“Quello di oggi è soltanto il primo step di finanziamenti nazionali, che restituirà finalmente ai cittadini un territorio per troppo tempo abbandonato al degrado alle porte di Napoli e valorizzarne la posizione strategica, anche in una prospettiva di rilancio industriale dell’intero Mezzogiorno. Il governo Meloni si è impegnato, infatti, con due decreti legge, ad assegnare i fondi non solo per Bagnoli, ma anche a favore dei Comuni della Campania per consentire ai sindaci di completare gli interventi avviati con la precedente programmazione ed ha assegnato oltre 400 milioni per l’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei. Si tratta di investimenti concreti che – sottolinea Vietri – rappresentano la migliore risposta alle tante fake news diffuse, anche negli ultimi giorni, dal governatore De Luca, il quale dovrebbe giustificare i ritardi accumulati dalla Regione nei cicli di programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione”, conclude il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.