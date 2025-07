Banche: conto corrente sarà diritto, dalla parte dei cittadini

“Sono davvero contento che la proposta di legge sui conti corrente abbia avuto oggi il via libera dell’Aula e si appresti a proseguire in Senato il suo iter per diventare legge. Quello al conto corrente è ormai un diritto fondamentale dell’individuo, capace di schiudere tante altre opportunità. Dopo anni di in cui sul tema si erano registrate soltanto vuote parole, la commissione che presiedo ha calendarizzato e discusso un provvedimento di grande rilievo, utile per tutti i cittadini a partire da quelli economicamente più fragili. Il centrodestra si conferma attento all’inclusione finanziaria, con tutta la sua valenza sociale.

Come sottolinea questa novità legislativa, il sistema bancario può fare molto ed essere percepito come un alleato dello ‘sviluppo integrale’ della persona umana, anche nella dimensione della famiglia e nella proiezione verso il futuro”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – a margine dell’ok di Montecitorio all’introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 1857-bis, che per i c/c dispone l’obbligo di contrarre in capo alle banche e limita il recesso unilaterale degli enti creditizi.

“Sono molto soddisfatto perché siamo riusciti a bilanciare le esigenze di contrasto al terrorismo e al riciclaggio di denaro con il diritto di ciascun cittadino di aprire un conto corrente e l’impossibilità che venga chiuso in presenza di un saldo attivo. Il testo approvato è, infatti, frutto di un serio e scrupoloso esame iniziato più di un anno fa, che ha visto il coinvolgimento di istituzioni e associazioni, offrendo risposte concrete a numerosissimi cittadini che si sono visti chiudere unilateralmente e senza motivo un conto corrente per effetto di segnalazioni interbancarie, non potendo più disporre delle proprie provviste.

Abbiamo raggiunto un buon compromesso garantendo il conto corrente come servizio pubblico essenziale e indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del Paese, che non può mai in nessun caso essere negato. Con l’approvazione di questa proposta di legge, Governo e Parlamento confermano, ancora una volta, la vicinanza al tessuto socio-economico e produttivo del Paese”, afferma il deputato Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze.

“In un’epoca in cui tutto si muove in chiave digitale e dove l’accesso a un conto corrente è spesso necessario anche solo per ricevere lo stipendio, una pensione o accedere a servizi pubblici, questa legge interviene a colmare una grave lacuna e a contrastare forme moderne di esclusione e marginalità. Ancora oggi, migliaia di persone nel nostro Paese non riescono ad aprire un conto per difficoltà burocratiche o per ragioni economiche. Con questa proposta, mettiamo al centro il principio di uguaglianza e rendiamo concreto il concetto di inclusione finanziaria.

Il provvedimento – frutto dell’alleanza tra Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati – conferma il governo Meloni ancora una volta dalla parte dei cittadini, impegnato a eliminare ogni ostacolo all’inclusione finanziaria. Da oggi, nessuna banca potrà rifiutare l’apertura di un conto né chiuderlo se il saldo è attivo, a meno che non vi siano fondati motivi legati a reati finanziari o terrorismo . Questa legge è un ulteriore tassello nella battaglia per i diritti civili ed economici, consentendo a milioni di persone – compresi coloro con precedenti protesti o segnalazioni – di accedere a servizi fondamentali come stipendio, pensione, bonus statali e pagamenti tracciabili. Il conto corrente non è più un privilegio, ma un diritto pienamente garantito”, sottolinea Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia.