Belgrado: solidarietà a Israele per odioso atto terroristico

“E’ molto preoccupante l’attacco all’ambasciata di Israele a Belgrado, a maggior ragione dopo che l’episodio è stato identificato come terrorismo di stampo jihadista wahabita. Fratelli d’Italia proseguirà sempre più convinta il suo sostegno ad Israele, consapevoli che il momento geopolitico che sta attraversando l’Europa è molto delicato”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente commissione Politiche Ue in Senato.

“L’assalitore, rimasto ucciso nell’attentato di Belgrado pare essere un cittadino serbo appartenente al movimento estremista wahabita; circostanza, questa, che deve far riflettere su quanto la situazione geopolitica sulla quale insiste il conflitto mediorientale sia complessa e, per questo, necessita di una sempre più attenta analisi. Siamo convintamente al fianco di Israele in un annoso conflitto in cui non bisogna mai dimenticare chi sia la vittima e chi il colpevole”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido componente della commissione Esteri alla Camera.