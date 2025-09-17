Beni culturali: Ddl coniuga tutela e sviluppo

“Al contrario di quanto le opposizioni hanno provato a confutare, con questo provvedimento noi affermiamo, con chiarezza, un principio fondamentale: tutela e sviluppo non sono in contrasto ma possono e devono procedere insieme. Non è un caso che, all’articolo 9 della nostra Costituzione, è previsto quale principio fondamentale della Repubblica che essa ‘tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione’, il che rappresenta un unicum nel diritto costituzionale internazionale. Quindi, posso affermare senza essere smentito che da sempre, noi Italiani, siamo consapevoli della portata e dell’importanza del nostro patrimonio paesaggistico e culturale, sia sotto il profilo valoriale che economico.

E proprio per la centralità che ha questo patrimonio, questo disegno di legge aggiorna strumenti normativi ormai inadeguati e riporta coerenza tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Un intervento normativo che non rinuncia alla tutela del paesaggio ma lo coniuga con l’esigenza di efficienza amministrativa, certezza giuridica e rispetto dei tempi. Il paesaggio non si protegge solo vietando, ma anche curando, rigenerando, facendo vivere i territori e le comunità. Questa legge mette al centro il principio di sussidiarietà e ridà dignità agli enti locali, troppo spesso considerati meri esecutori burocratici”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa.