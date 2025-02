Bollette: misure concrete a sostegno di famiglie e imprese

“Il governo Meloni, con il via libera oggi nel Consiglio dei ministri del provvedimento che stanzia importanti risorse per fronteggiare il caro bollette, conferma nuovamente che la nostra priorità resta il sostegno alle famiglie, ai ceti più deboli ed alle imprese che producono lavoro e occupazione. Lo avevamo detto in campagna elettorale che nessuno sarebbe stato lasciato solo e con questo decreto lo ribadiamo con forza. E quanta differenza si misura oggi rispetto a queste opposizioni che, in assenza di argomenti, hanno costretto questa settimana il Parlamento a discutere di mozioni di sfiducia assurde.

Il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia invece guarda alle esigenze degli italiani, alle difficoltà delle famiglie e delle imprese individuando soluzioni serie e concrete. Ed è per questa ragione che a distanza di due anni e mezzo gli italiani continuano a confermarci la loro fiducia e il loro sostegno”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“I provvedimenti approvati oggi dal governo in materia di energia rappresentano la giusta modalità di approcciare a un problema che fa soffrire gli italiani ed appesantisce la produzione industriale italiana da decenni: il costo dell’energia elettrica. Ma e’ anche una visione per arrivare alla indipendenza energetica dell’Italia. Vanno in questa direzione le linee varate dal governo per intervenire nei prossimi mesi al fine di poter su agire su ricerca, costruzione, gestione e formazione di impianti nucleari.

Una visione che guarda al futuro, a una energia sicura, sostenibile e illimitata che è il passo fondamentale per garantire sicurezza energetica e l’indipendenza strategica all’Italia”, aggiunge il co-presidente dei Conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini responsabile ambiente ed energie di Fratelli d’Italia.

“Un approccio da statista, quello di Giorgia Meloni e di questo governo, che non guarda soltanto all’emergenza ma alle future generazioni. Continuiamo a lavorare lungo la linea che avevamo indicato ai nostri elettori, quella di cambiare la Nazione con coraggio e determinazione”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile del programma.