Borsellino: l’Italia non dimentica l’eroe antimafia

“Oggi, a 33 anni dalla strage di via D’Amelio, ricordiamo Paolo Borsellino, un uomo che ha sacrificato la sua vita per la verità, per la giustizia, per l’Italia. Il suo esempio continua a vivere in chi ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, combatte per un’Italia più giusta, libera dalle mafie, dal malaffare, dalla paura.

Non c’è libertà senza giustizia, non c’è Stato senza legalità. Ai tanti magistrati, Forze dell’Ordine e servitori dello Stato che hanno scelto il coraggio, anche a costo della vita, dobbiamo gratitudine e rispetto. Hanno tracciato una strada che non può essere dimenticata. Quel testimone è ancora saldo. E lo porteremo avanti ogni giorno, con rispetto, con determinazione, con amore per la nostra Nazione. In ricordo di Paolo Borsellino e di chi non ha mai chinato la testa”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Paolo Borsellino aveva solo 52 anni quando la mafia ne decretò la fine con la strage di Via D’Amelio, una vita spesa al servizio dello Stato, un magistrato coraggioso che antepose la fedeltà al proprio dovere alla sua stessa vita. Mi piace ricordare le sue parole ‘se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”. La mafia ancora non è scomparsa né sconfitta, ma in tutti questi anni si è accresciuta la consapevolezza dei giovani di cosa voglia dire il coraggio e la volontà di vivere una vita nella legalità a dispetto di ogni forma di malavita”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Mai verrà meno la nostra gratitudine per il loro impegno che onoriamo portando avanti battaglie nel nome proprio di chi come Falcone e Borsellino ha sacrificato la propria vita. E la separazione delle carriere per Fratelli d’Italia rappresenta un atto di giustizia verso chi, come il giudice Falcone, ha combattuto la mafia con coraggio. Anche nel suo nome, andiamo avanti con una riforma voluta dagli italiani e sostenuta dal Governo Meloni”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami.