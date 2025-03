Bruciato fantoccio Meloni, sinistra condanni senza ambiguità

“Durante la parata del carnevale di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, è stato bruciato un fantoccio raffigurante Giorgia Meloni. Un gesto di pessimo gusto, che istiga alla violenza ed è frutto del clima di odio che si alimenta anche con le dichiarazioni di vari esponenti politici. Non vediamo peraltro particolari segni di indignazione: a quanto pare questa evocazione di odio nei confronti della prima donna capo del governo della nostra storia, neppure in questi giorni in cui per via dell’8 marzo si è parlato molto della necessità per l’appunto di difender le donne dalla violenza”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Oltre ad esprimere al premier Meloni solidarietà a nome di tutti i deputati di Fratelli d’Italia, non possiamo non denunciare questo ennesimo atto di violenza. E’ evidente che siamo dinanzi a un clima di odio reso ancora più preoccupante dalla timidezza con cui la sinistra prende le distanze da questi episodi, che invece dovrebbero essere censurati con fermezza. Attendiamo dalla segretaria Elly Schlein parole chiare in tal senso, perché le contestazioni e le critiche sono sempre legittime purchè queste non travalichino i confini del rispetto della persona e del libero confronto democratico”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.