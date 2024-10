Btp: domanda record dimostra fiducia investitori nell’Italia

“Esprimo grande soddisfazione per il successo straordinario ottenuto dallo Stato italiano con l’ultima emissione di Buoni del Tesoro (BTP). La domanda da oltre 200 miliardi di euro per i titoli a 7 e 30 anni rappresenta un record storico per il nostro Paese. Questa operazione conferma la fiducia degli investitori internazionali nella solidità e credibilità dell’Italia, anche in un contesto di tassi di interesse in calo nell’Eurozona e dopo il miglioramento del nostro rating sovrano. Questi risultati, con ordini provenienti per la maggior parte dall’estero, riflettono l’attrattività dei nostri titoli di Stato e dimostrano la capacità dell’Italia di finanziare i propri obiettivi di crescita a lungo termine. Il rendimento competitivo e la solidità offerta dai BTP continuano a essere un riferimento per gli investitori, e questo ci incoraggia a proseguire nella nostra azione di governo per garantire stabilità e crescita economica”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio.

“Nonostante la sinistra sia impegnata quotidianamente ad alimentare polemiche e a gettare discredito verso il nostro Paese, emergono di continuo fatti che depongono a favore dell’Esecutivo. Gli italiani, nonché gli investitori stranieri dimostrano di non credere ai profeti di sciagure ma alla capacità e alla stabilità di questa maggioranza e del suo governo”, aggiunge in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente.