Bullismo: con ok a norma tutela delle giovani generazioni

“Con la proposta di legge per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, oggi compiamo un passo decisivo nel contrasto a due fenomeni dai numeri allarmanti che interessano, in particolare, le nuove generazioni. Viviamo in un’era digitale in cui la connettività è onnipresente, ma purtroppo insieme alle opportunità che offre, espone a minacce sociali. In un clima di collaborazione reciproca in cui la politica dà un segnale importante di unità, abbiamo costruito un impianto normativo che tocca soprattutto il mondo giovanile e i suoi disagi più profondi, mirando, da un lato, ad aggiornare le disposizioni vigenti e, dall’altro predisponendo una strategia di prevenzione, attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei soggetti coinvolti, soprattutto se minori, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di forme inaccettabili di violenza, prevaricazione ed emarginazione contro il prossimo. Le nuove generazioni presentano fragilità che possono essere terreno fertile per azioni violente. Non sono soli: è un tema che non ci lascia indifferenti. E consapevoli dell’urgenza sociale delle problematiche sottese alla proposta in esame, riteniamo importante nonché urgente approvare questo provvedimento, indispensabile per arginare fenomeni intollerabili di violenze e prevaricazione”.

Lo ha dichiarato in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Daniela Dondi.