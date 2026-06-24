Caccia: decreto segna equilibrio tra uomo e natura

“Con questa riforma abbiamo voluto affermare che l’uomo non è il problema dell’ambiente, ma parte della soluzione. Una riforma equilibrata e di buon senso. La gestione della fauna e la tutela degli ecosistemi passano attraverso una presenza responsabile dell’essere umano sul territorio, non attraverso l’abbandono e l’ideologia.

Per troppo tempo la sinistra ha alimentato una narrazione fatta di allarmismi e falsità, sostenendo che questa riforma avrebbe ridotto le aree protette o messo a rischio le specie tutelate. Al contrario, vengono rafforzati gli strumenti di contrasto al bracconaggio e viene riconosciuto il ruolo di chi vive e presidia quotidianamente il territorio. Con questa riforma scegliamo il buonsenso e superiamo finalmente l’approccio ideologico che per anni ha impedito qualsiasi intervento concreto”. Lo dichiara Antonella Zedda, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del gruppo a palazzo Madama.

“La fauna va regolata proprio per proteggerla e per evitare squilibri e danni agli ecosistemi, alle colture, alla sicurezza. La caccia è un’attività che concorre alla tutela della biodiversità. E i cacciatori sono custodi viventi di territori che, altrimenti, nessuno presidierebbe.

Vado fiera dell’emendamento che inasprisce le pene contro il bracconaggio e la nuova normativa che riguarda i lupi. È per questo che sposo totalmente questo provvedimento, senza ideologie e senza abbandonare il territorio”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.