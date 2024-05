Caivano: De Luca esperto in passerelle, da Meloni fatti e non chiacchiere

“Il vero esperto di passerelle elettorali è De Luca: sono quasi dieci anni che amministra la Regione e ancora va in giro a fare promesse”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del governatore della Campania sulla visita del Premier Meloni prevista per domani a Caivano (Napoli).

“Invece di fare polemiche inutili e infondate, De Luca dovrebbe ringraziare ed essere contento per la grande attenzione riservata dal Presidente del Consiglio e da tutto il governo Meloni nei confronti della comunità di Caivano, che per anni è stata letteralmente abbandonata non solo dalla Regione ma anche dai governi nazionali appoggiati dal suo partito, il Pd. Domani sarà una bellissima giornata per Caivano, perché verrà consegnato alla comunità locale il centro sportivo “Delphinia”, che è stato tolto dal degrado e completamente ristrutturato in tempi record.

Inoltre – aggiunge Vietri – stanno proseguendo i lavori per il nuovo auditorium e la nuova palestra dove soprattutto i giovani potranno praticare numerosi sport. Ad ottobre, invece, partiranno i corsi universitari per gli studenti, mentre sono previsti interventi per 15 milioni di euro a sostegno delle imprese del territorio. Questi sono i fatti del governo Meloni che De Luca potrà constatare con i suoi occhi recandosi a Caivano. Le chiacchiere le lasciamo fare a lui e al Pd” conclude Vietri.