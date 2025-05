Caivano: governo Meloni sta vincendo la sfida della legalità

“Fratelli d’Italia e’ figlio dell’esempio di Falcone e Borsellino. Gli anni successivi alla strage di Capaci erano gli anni della corruzione. Noi decidemmo che il nostro impegno sarebbe stato quello di consegnare, attraverso l’azione politica, un mondo migliore per i nostri figli, basato sulla legalita’ e la politica sana”. Lo dichiara il responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, nell’evento organizzato a Caivano, nella Villa Falcone e Borsellino, da FdI dal titolo “Il coraggio di cambiare”.

“Abbiamo difeso il 41-bis, mentre qualcuno della sinistra preferiva andare a trovare i mafiosi in carcere. Lo abbiamo fatto perche’ chi non collabora con la giustizia non puo’ avere gli stessi diritti di un altro detenuto”, aggiunge Arianna Meloni.

“Alle Rosy Bindi di turno – conclude – voglio dire meno salotti, venga qui a vedere cosa ha fatto il governo di Giorgia Meloni. È un modello importante e lo vogliamo portare in tutti i quartieri abbandonati d’Italia. Per questo abbiamo un altro decreto pronto su questo tema”.

“Dobbiamo raccontare al territorio che c’è un’alternativa. La vita non deve finire in una piazza di spaccio. Lo ha detto a Caivano Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Presto metteremo mani a ipotesi di riforma di alcune norme dell’ordinamento penitenziario – afferma -, come quelle sui permessi premio, perchè oggi è inaccettabile il numero di permessi di cui usufruiscono i mafiosi.

Prima dell’estate sarà presentata la relazione sull’attività di dossieraggio che ha coinvolto la Direzione Nazionale Antimafia, senza omissis e documenti secretati, perchè ciò che è successo in Dna non deve più succedere; nessun procuratore deve fingere di non vedere come ha fatto quello precedente, perchè i servitori dello Stato devono servire lo Stato e non altre forze”.

“Qui a Caivano c’è il modello dello Stato che vince la criminalità organizzata, che batte la camorra e la mafia e si riappropria degli spazi che vengono restituiti ai cittadini con un modello molto chiaro: possibilità di avere un’alternativa alla criminalità con più sport, con più cultura e con tutto ciò che serve a dare una vera e propria alternativa ai giovani.

Alla sinistra radical chic che pontifica dai salotti televisivi parlando male della lotta alla mafia messa in campo dal governo Meloni, diciamo di venire qui a Caivano per vedere come si fa una vera alternativa alla criminalità organizzata dopo tanti anni di troppe chiacchiere e nessun fatto. Qui finalmente c’è la concretezza dell’impegno serio contro tutte le mafie”, sottolinea il deputato e responsabile del programma di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, nel corso dell’evento organizzato dal partito a Caivano.