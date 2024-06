Caivano: Governo sempre al fianco di Don Patriciello

”Voglio esprimere a Don Patriciello tutta la mia solidarietà e vicinanza per l’ennesimo atto di intimidazione subito a Caivano dove un uomo, suocero del boss Ciccarelli, armato di coltello, è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre cercava di avvicinarsi a lui durante il consueto saluto ai fedeli. Il lavoro, insieme con l’evangelizzazione, che don Maurizio sta portando avanti è fondamentale per strappare quelle terre alla criminalità organizzata e noi saremo sempre al suo fianco in questa battaglia per la giustizia e la libertà”. Lo dichiara la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo.

“Ringrazio le forze dell’ordine, il cui pronto intervento ha evitato il peggio. Questo ennesimo affronto verso don Maurizio, simbolo del riscatto di una terra stanca di essere oggetto del giogo camorristico, testimonia la bontà del suo impegno sociale. Sappia, don Maurizio, che Fratelli d’Italia e il Governo saranno sempre al suo fianco”, aggiunge in una nota il commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania, il senatore Antonio Iannone.

“Quanto accaduto a Caivano, dove il suocero di un boss armato di coltello ha tentato di avvicinare Don Maurizio Patriciello, è gravissimo e dimostra quanto sia fondamentale continuare a stringerci intorno al parroco, esempio di lotta contro la criminalità organizzata. A nome della Federazione provinciale di Fdi a Napoli ringrazio le forze dell’ordine per la prontezza del loro intervento e rivolgo a Don Maurizio Patriciello la più sincera e affettuosa solidarietà”, conclude Michele Schiano Di Visconti, deputato e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Napoli.