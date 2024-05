Caivano: inaugurazione centro Delphinia è faro di speranza

“La commozione del presidente Meloni stamattina a Caivano, è la commozione di tutti. Perché è stato restituito alla città un complesso sportivo che dieci mesi fa era il simbolo del degrado di Caivano e del Parco Verde. E che oggi, invece, è faro di speranza per una rinascita che non conosce polemiche e non conosce strumentalizzazioni. In quel luogo che fu scenario di un episodio di aberrante violenza, oggi torna la vita: 50mila metri quadrati pieni di piscine, campi da tennis, da padel e da calcio. Spazi verdi attrezzati dopo essere stati bonificati totalmente. Una struttura immediatamente fruibile. Un luogo di ritrovo alternativo alla strada che sarà gestito dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato, cui va il mio ringraziamento unitamente alle Forze dell’Ordine tutte che non si sono risparmiate in questi mesi.

Il “modello Caivano” è oggi una realtà che dà ragione al coraggio di Don Patriciello e della sua comunità. Ed è l’ennesima testimonianza della presenza costante, silenziosa ed operativa del governo Meloni nei nostri territori. Da cittadino campano e da deputato della Repubblica italiana non posso che essere orgoglioso del lavoro fatto. Ed è solo l’inizio. Restituire la vivibilità delle città e dei paesi ai rispettivi cittadini è la nostra priorità”. Lo dichiara l’On Gimmi Cangiano Deputato Campano di Fratelli d’Italia.

“Grazie all’impegno del presidente Meloni e del Governo nazionale un luogo dell’orrore è stato trasformato in un moderno centro polivalente, intitolato a Pino Daniele e destinato alle famiglie e ai giovani, ai quali viene restituita la speranza di un futuro migliore. Questa è la migliore risposta a chi parlava di passerelle elettorali. E siamo soltanto all’inizio di un grande lavoro che proseguirà anche nei prossimi mesi. Da cittadina e parlamentare della Campania, ringrazio il presidente Meloni per la grande attenzione riservata alla nostra regione che, dopo anni di disinteresse da parte dei governi di Pd e M5S, è tornata ad essere al centro dell’agenda politica nazionale”, afferma in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Caivano non sarà dimenticata, lo Stato ha fatto sentire la propria presenza e continuerà la sua lotta alla criminalità. Vincerà la legalità e nessuno si vergognerà di abitare a Caivano. Seguiranno inaugurazioni di altre strutture aggregative: un nuovo teatro da 500 posti, un anfiteatro esterno da 1000 posti”, aggiunge il deputato campano di Fratelli d’Italia Marco Cerreto.

“Gli strali della sinistra confermano che siamo sulla strada giusta. Le accuse delle opposizioni, secondo cui il governo Meloni farebbe solo ‘passerelle’, si scontrano con la realtà. E cioè che, in pochi mesi, questo esecutivo ha rilanciato un territorio martoriato da delinquenza, criminalità e camorra. La presenza oggi di Giorgia Meloni conferma il buon lavoro fatto, con l’auspicio che anche in futuro il governo sarà al fianco di tutti quei territori che chiedono benessere e legalità per i loro figli”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, coordinatore regionale di FdI della Campania.