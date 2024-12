Caivano: la piazza di spaccio di Parco Verde oggi non funziona più

“Il modello Caivano, sconfessato da Saviano con ben poca onestà intellettuale, ha costretto don Maurizio Patriciello a rispondergli, dichiarando oggi, durante l’audizione in Commissione Antimafia, che dopo l’intervento di Giorgia Meloni, la piazza di spaccio di Parco Verde oggi non funziona più. Questo grazie ad un messaggino inviato al presidente del Consiglio, dopo che tanti governi, di diversi colori politici, si sono succeduti negli ultimi 20 anni. Per 20 anni a Caivano lo Stato non c’era finché Giorgia vi si è recata e quello che è accaduto è ormai oggettivamente sotto gli occhi di tutti, dopo decenni di disattenzione della politica sulla camorra e sui giovani residenti nella terra dei fuochi e in tutte le altre Caivano d’Italia.

La toccante testimonianza di don Patriciello ha confermato la risposta chiara e ferma di questo governo alla criminalità organizzata, dopo anni di scempio e silenzio”.

Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della commissione Antimafia.