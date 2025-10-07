Calabria: vittoria Occhiuto conferma fiducia nel centrodestra

“Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione. Un risultato importante a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Dopo le Marche, anche la Calabria conferma il buon governo di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Una vittoria schiacciante su una sinistra cui non hanno giovato la demagogia, le promesse di un nuovo assistenzialismo e la strumentalizzazione della tragedia di Gaza”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.