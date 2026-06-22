Calcio: auguri a Malagò, ora Figc cambi passo

“Faccio gli auguri e le congratulazioni al nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò, e spero che questa elezione segni il tanto agognato cambio di passo di cui il calcio italiano ha bisogno. Ovunque si è cimentato ha portato ottimi risultati, non ultimi quelli di Milano-Cortina, e sono sicuro che con la sua grande esperienza sarà in grado di affrontare e vincere le sfide che tutti gli appassionati di calcio gli chiedono. Il Senato sarà pronto a dialogare per trovare insieme le misure atte a rilanciare il settore”. Lo dichiara Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del dipartimento Sport.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Giovanni Malagò che oggi è stato eletto alla carica di presidente della Figc. Arriva alla guida del calcio italiano in uno dei momenti più difficili e delicati, con la Nazionale fuori dai Mondiali per tre edizioni consecutive. Ben dodici anni, una generazione di giovani italiani esclusi da uno degli eventi più importanti dello sport a livello mondiale. Il compito che quindi lo attende è gravoso oltre che delicato. La sua esperienza e i risultati raggiunti alla guida del Coni possono rappresentare un patrimonio a cui attingere per risollevare le sorti del calcio italiano, e riportarlo dove gli compete: sul tetto del mondo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta, consigliera nazionale Coni.