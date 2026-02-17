Camera: riforma regolamento assicura tempi certi a legislatore

“Le buone regole non inseguono il futuro ma lo preparano: oggi non aggiorniamo semplicemente alcuni articoli: rafforziamo il Parlamento. Abbiamo creato un regolamento che assicura tempi certi al legislatore senza che vi sia la dittatura delle minoranze ma, al contempo, senza ridurre il dibattito. Anzi il nuovo testo assicura un vero e proprio statuto delle opposizioni. Ed è stato possibile grazie a una maggioranza solida, mentre nei precedenti tentativi, risalenti alle scorse legislature, così non è stato.

Questo smentisce la narrazione che ci vorrebbe rappresentare come una maggioranza ‘autoritaria’. L’obiettivo che abbiamo sempre tenuto presente è quello di una Camera capace di decidere con qualità e in tempi certi, senza ridurre il dissenso ma rendendolo utile, nell’interesse delle istituzioni e dei cittadini. Del resto, se le istituzioni non tengono il passo coi tempi non diventano prudenti, rischiano di essere irrilevanti. Solo una Camera con regole adeguate può decidere meglio, controllare meglio, intervenire in tempi certi. Le maggioranze passano, le istituzioni restano. Con questa riforma consegniamo alla Camera dei Deputati regole più solide, moderne e autorevoli”. Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia e membro della giunta per il Regolamento.