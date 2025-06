Carabiniere ucciso: amarezza per avviso di garanzia ad agenti

“Lascia senza parole e molta amarezza l’avviso di garanzia agli agenti che hanno fermato gli assassini del carabiniere Legrottaglie. Anche se come sempre si parlerà di atto dovuto, pensiamo che si potesse e dovesse evitare e che al contrario siano da elogiare questi agenti, tutelandoli sotto tutti gli aspetti. Anche per questo nel DL sicurezza il governo Meloni ha esteso le tutele in favore degli appartenenti alle Forze dell’Ordine che si trovino interessati da azioni giudiziali per ragioni di servizio. Un primo passo con cui tuttavia intendiamo affermare con chiarezza da che parte sta Fratelli d’Italia: delle donne e degli uomini in divisa che difendono la sicurezza di tutti noi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia la Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Se poi si tratta degli agenti protagonisti delle ricerche e del fermo dell’assassino del carabiniere Legrottaglie, alle cui esequie ha deciso di presenziare in segno di rispetto e cordoglio, si rimane attoniti. Sono i carnefici a dover essere inquisiti non i difensori dello Stato. Mi auguro che a questo punto la Procura voglia celermente attivarsi, affinché questo avviso di garanzia non si trasformi in una paralisi di fatto dell’attività dei due poliziotti con conseguenze nella loro vita e nella loro carriera”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia.