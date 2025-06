“211 anni al servizio degli italiani. Auguri all’Arma dei Carabinieri, presenza insostituibile per la sicurezza delle nostre comunità, presidio costante di legalità, vicinanza e protezione. Ogni giorno, migliaia di uomini e donne in divisa operano con disciplina, coraggio e spirito di sacrificio per difendere i cittadini, anche nei momenti più difficili. A loro va la nostra gratitudine più profonda. Un pensiero speciale a chi ha perso la vita compiendo il proprio dovere: il loro esempio resta scolpito nella memoria della Nazione. Grazie per tutto ciò che fate. Nei secoli fedele”.

Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.