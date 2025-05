Carbonio: regolamento emissioni passo avanti verso buon senso

“Avremmo voluto migliorare ulteriormente con i nostri emendamenti il Regolamento CBAM, il sistema di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nelle merci importate da paesi extra-UE, ma le modifiche approvate oggi dal Parlamento europeo vanno comunque nella direzione auspicata. Quella di semplificare gli adempimenti per i piccoli importatori, tutelare le PMI e garantire al contempo l’efficacia del CBAM come strumento di concorrenza leale. E’ un passo avanti sulla strada del buon senso e della tutela della produzione europea”. E’ quanto dichiara il co-presidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia.

“L’industria europea ha bisogno di flessibilità per mantenere la propria competitività sui mercati globali, senza rinunciare all’obiettivo comune di riduzione delle emissioni. Con questo voto l’ECR conferma il proprio impegno a favore di un approccio equilibrato che coniughi tutela ambientale e sostegno concreto al tessuto produttivo europeo e alla competitività delle imprese. Queste modifiche sono anche in segnale per spingere la Commissione Ue a riflettere in maniera più ampia e approfondita sulla necessità di emendare ulteriormente il Green Deal”, conclude Procaccini.