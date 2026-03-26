Carburante: contrasto rincari funziona, Italia modello in Ue

“L’impegno del governo Meloni sul fronte carburanti è massimo e i dati che arrivano dalla Commissione Ue sono incoraggianti. L’Italia registra la crescita più contenuta dei prezzi tra i principali Paesi europei e, al contempo, i prezzi medi di benzina e gasolio inferiori rispetto alle grandi economie industriali dell’Unione europea, Francia e Germania.

Nella settimana del 23 marzo, il prezzo medio in Italia è stato pari a 1,779 €/l per la benzina e 2,023 €/l per il gasolio, contro 1,973 €/l per la benzina e 2,109 €/l per il gasolio in Francia e 2,075 €/l per la benzina e 2,130 €/l per il gasolio in Germania. Sono numeri che confermano in modo evidente l’efficacia del sistema di monitoraggio introdotto dal nostro esecutivo. L’Italia ha messo in campo misure mirate che le altre nazioni europee ci invidiano”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti, componente della commissione Bilancio a Palazzo Madama.