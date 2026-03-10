Carburante: contrasto rincari Italia ispira paesi Ue

“In Europa c’è chi prende spunto proprio dall’Italia per difendere i consumatori dagli aumenti alla pompa. Il governo francese ha infatti annunciato un piano straordinario di controlli nelle stazioni di servizio per evitare rincari speculativi durante la crisi in Medio Oriente: esattamente ciò che il Mimit, con Mr. Prezzi, ha attivato già dieci giorni fa all’inizio delle tensioni.

Mentre i 5 stelle non capiscono, la Francia di fatto replica il modello di controlli introdotto dal governo Meloni nel 2023, rafforzando monitoraggio e verifiche sul mercato. E i numeri confermano i risultati: guarda caso per il Weekly Oil Bulletin della Commissione europea, nei primi giorni delle tensioni con l’Iran, l’Italia è il Paese tra le grandi economie industriali europee con l’aumento più basso dei prezzi alla pompa: +1%, contro +4% in Germania e +3% in Francia, peraltro partendo entrambe da prezzi già più alti di quelli italiani. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti.