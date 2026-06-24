Carburante: Dl Accise attenua conseguenze rincari

“Il decreto nasce per affrontare una situazione straordinaria sui mercati energetici, un’impennata dei prezzi che ha colpito famiglie e imprese. Questa dinamica pesa anche sulla distribuzione dei beni, su chi si sposta per lavoro, sul piccolo agricoltore che usa strumenti meccanici a carburante, sulle famiglie che vivono nelle aree interne dove l’automobile è una necessità quotidiana.

Dietro il prezzo al distributore, dunque, c’è una catena economica. Ricordo che oltre il 75 per cento delle merci viaggia su ruote, è evidente quindi quanto incidano le oscillazioni dei prezzi. Il governo Meloni ha scelto di intervenire non con slogan, non con misure prive di copertura finanziaria, ma con un provvedimento serio e attuabile che riduce il prezzo delle accise. È la differenza tra chi governa e chi critica.

Sappiamo che l’Italia non può controllare da sola la crescita del prezzo del petrolio, ma sappiamo anche che uno Stato serio sa attenuare le conseguenze sui cittadini. Questo provvedimento è allora un giusto equilibrio tra rigore e crescita”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre.