Carburante: nuovo taglio accise contiene effetti rincari

“Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato diversi importanti provvedimenti. Tra questi, abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Il governo Meloni con il rinnovo del taglio delle accise sostiene concretamente famiglie e imprese, difendendo il potere d’acquisto degli italiani e la competitività delle nostre aziende. C’è chi fa propaganda, mentre noi manteniamo gli impegni presi con gli italiani. Avanti così“. Lo scrive in un post su X il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.