Carburante: taglio accise sostiene famiglie e imprese

“Il via libera del Consiglio dei ministri al decreto per il contenimento del prezzo dei carburanti rappresenta una risposta tempestiva, concreta e responsabile da parte del governo guidato da Giorgia Meloni, in un momento complesso segnato dalle tensioni internazionali e dagli effetti della crisi energetica. Il taglio delle accise per 20 giorni, con una riduzione di circa 25 centesimi al litro, è un intervento immediato che va a beneficio di tutti i cittadini, sostenendo il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Si tratta di una scelta chiara: intervenire subito per contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi legato allo scenario internazionale, senza lasciare indietro nessuno. Importante anche l’attenzione rivolta ai settori più esposti, come l’autotrasporto e la pesca”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.

“Ritengo che la riduzione del prezzo alla pompa rappresenti una risposta concreta e immediata alle difficoltà economiche che molte famiglie e imprese stanno affrontando. Allo stesso tempo apprendo con favore le misure che rafforzano gli strumenti di vigilanza e repressione delle condotte distorsive del mercato, prevedendo il coinvolgimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della Guardia di Finanza e, se necessario, della magistratura per accertare eventuali manovre speculative. Queste azioni congiunte sono fondamentali per garantire maggiore trasparenza, correttezza e tutela del potere d’acquisto dei consumatori. Ora è indispensabile che le autorità competenti attuino con rigore e rapidità i controlli previsti, assicurando piena efficacia delle misure e sanzioni proporzionate per i comportamenti che ledono il mercato e i cittadini”, afferma l’onorevole Riccardo Zucconi.