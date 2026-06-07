Carburanti: prorogato taglio accise per contenere rincari

“Con la nuova proroga del taglio delle accise il governo Meloni conferma l’impegno di mettere al riparo dal caro energia i redditi delle famiglie e gli investimenti delle imprese. Una decisione che segue il via libera dell’Unione europea alla proposta italiana di concedere una significativa flessibilità sul Patto di stabilità e crescita da dedicare interamente alle misure contro il caro energia. In totale quasi 14 miliardi di euro che serviranno per ulteriori interventi a difesa del potere d’acquisto degli italiani. Tutto questo mentre la sinistra propone, litigando addirittura, l’ennesima patrimoniale. Ecco sta qui la differenza tra il centrodestra guidato da Giorgia Meloni, che i soldi degli italiani li vuole difendere e la sinistra che invece se li vuole prendere”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.