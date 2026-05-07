Carceri: assunzione agenti rafforza sicurezza negli istituti

“Il governo Meloni continua ad investirenella Polizia Penitenziaria, i 1.443 nuovi agenti del 186esimo corso, 135 donne e 1.308 uomini, garantiranno condizioni migliori per chi ogni giorno combatte l’illegalità negli istituti. Dopo anni di colpevole dimenticanza e trascuratezza nei confronti del Corpo, con il governo Meloni si è invertita la rotta rimettendo al centro uomini e donne in divisa. Inoltre, con gli ingressi di fine ottobre e inizio 2027, rafforzeremo ulteriormente il personale di Polizia Penitenziaria con 2.424 nuovi agenti. In poco più di tre anni abbiamo investito per l’assunzione di oltre 15mila agenti di Polizia Penitenziaria: uno sforzo senza precedenti per mettere in sicurezza le carceri italiane”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Giustizia e senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.