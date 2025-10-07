Carceri: assunzione nuovi agenti rafforza sistema penitenziario

“L’impegno del governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto con i 1479 agenti del 181° corso, con i 249 del 182° corso, con i 1870 del 183° corso e con i 1713 del 184° corso e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità. In meno di tre anni di governo abbiamo investito per l’assunzione di oltre 10.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria: uno sforzo senza precedenti per mettere in sicurezza i nostri istituti penitenziari”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.